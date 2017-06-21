Сьогодні у Львові мають напрацювати чітку антикризову маршрутну карту з вирішення проблеми сміття

Сьогодні у Львові маємо напрацювати антикризову маршрутну карту, визначити людські і технічні ресурси, відповідальних і час, потрібний для вирішення проблеми сміття у місті. Про це заявив на своїй сторінці у FB Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального, розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у рамках робочої поїздки до Львову.

«Держава завжди приходить громадам на допомогу, якщо є надзвичайна ситуація. Так було в Авдіївці та Балаклеї. І так буде завжди, якщо люди потребуватимуть допомоги. Але наразі надзвичайної ситуації у Львову не має. Водночас креативна й інноваційна громада міста потребує допомоги. І ми разом здатні вирішити цю проблему», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр наголосив, що із цього питання потрібно прибрати політичний піар. «Це – господарське питання, яке потрібно вирішувати з управлінським досвідом», - наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України відбудеться нарада за участі керівництва профільних міністерств та відомств щодо впорядкування питань поводження з твердими побутовими відходами.