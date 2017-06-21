Міносвіти планує використовувати методики LEGO у новій початковій школі

У Міністерстві освіти і науки України планують інтегрувати методики навчання LEGO в програми нової початкової школи, яку пілотуватимуть у 2017-2018 навчальному році. Для цього в МОН створять спеціальну робочу групу, куди увійдуть представники компанії, розробники нового стандарту, практики від початкової школи та інші фахівці.

Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з представниками ТОВ «ЛЕГО Україна» та ТОВ «ПРОЛЕГО».

«У реформуванні школи ми робимо акцент на діяльнісному навчанні, навчанні, яке виховує допитливість. Зараз ми думаємо над тим, як урізноманітнити програми і підтримати вчителя відповідними навчальними посібниками. І в цьому LEGO міг би бути нашим партнером», – зазначила Міністр.

Сторони обговорили, що така співпраця може відбуватися за двома напрямами: перенавчання вчителів та зміна навчального середовища.

«Ми зараз готуємо нове освітнє середовище в початковій школі, і робоча група якраз зможе визначити, чи можна буде там застосовувати розробки LEGO, як вони впишуться в цей процес. Крім того, для нас дуже важливе навчання вчителів, тому що будь-які нові методики та обладнання без відповідної підготовки педагогів не працюють. Ми повинні зрозуміти, що саме хочемо інтегрувати в НУШ і апробувати це на 100 пілотних школах, зокрема, стосовно підготовки вчителів – як і коли вони мають використовувати нові методики, працювати з дітьми з цим обладнанням», – пояснила Лілія Гриневич.

Також йшлося про обов’язкове створення відеоматеріалів, які б могли використовуватися під час перепідготовки основної частини вчителів. Ці відео увійдуть в спеціальний дистанційний курс, що поєднуватиметься з очним навчанням.

«Ми співпрацюємо з 2010 року, і за цей час напрацювали великий методичний матеріал. Зокрема, вже до вересня наша програма «Сприяння освіті» буде поширена на 200 дитсадків. Крім того, в школі реалізуються програми First LEGO League і First LEGO League Junior, у межах яких учні створюють власні проекти. Тож нині лише необхідно визначити, що саме потрібно. Робоча група має створити чіткий план роботи, визначити школи і результати відповідно до нового стандарту, під які підбиратимуться методики та необхідний матеріал», – відзначив Анатолій Кузьмінський, заступник директора «ЛЕГО Україна».

Робоча група розгляне два можливих рівні інтеграції методик LEGO в початковій школі: включення їх в обов’язкову програму або ж використання в позакласній роботі.

Також під час зустрічі обговорили питання впровадження в школах «Робототехніки» як факультативного курсу та розвиток співпраці LEGO з дитячою інженерною академією.

Нагадуємо, що на початку травня Лілія Гриневич відвідала 9-й Всеукраїнський фестиваль робототехніки Robotica-2017, де молодь з різних регіонів України представляла свої проекти на науково-технічному турнірі за міжнародними програмами First LEGO League і First LEGO League Junior.

Довідково

У системі дошкільної освіти діє програма «Сприяння освіті», започаткована Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом The LEGO Foundation(Королівство Данія) 10 липня 2010 року. Відповідно до програми, в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) України впроваджується LEGO -конструювання.

Благодійним фондом The LEGO Foundation здійснено повне забезпечення ДНЗ-учасників навчальними наборами LEGO.

З 2014 року вихованці дошкільних навчальних закладів, які є учасниками проекту «Сприяння освіті», беруть учать в архітектурному конкурсі Всеукраїнського фестивалю робототехніки «Robotica», що є інтелектуальним змаганням для дітей та юнацтва та є національним етапом відбору кращих українських команд для їх представлення у найбільших світових олімпіадах з робототехніки. Теми проектів: у 2014 р. - «Космічні технології», у 2015 р. - «Моє місто», у 2016 - «Світ розваг, пізнань та відкриттів».

Загалом же фестиваль Robotica в Україні проводиться з 2009 року. Діти демонструють свої знання та вміння у конструюванні, програмуванні роботів та проектній діяльності, навчаючись за STEM програмами.

У 2017 році фестиваль Robotica було проведено 6 травня у Київському Палаці спорту, тема 2017 року – «Столиці світу». Перемогу в ньому виборола Дитяча інженерна академія з проектом «Празька телевежа».