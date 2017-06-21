У Житомирі поліція розслідує згвалтування малолітньої дитини

Повідомлення про подію надійшло до поліції увечері 17 червня. Винуватця затримано. Розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про позбавлення матері потерпілого 5-річного хлопчика батьківських прав.

Про те, що 17-річний парубок вступив у статеві зносини з 5-річним хлопчиком, до поліції повідомила випадковий очевидець.

Працівники поліції, виїхавши на місце події, затримали підозрюваного у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Дитину було госпіталізовано. Нині хлопчику надається необхідна медична та психологічна допомога.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) Кримінального кодексу України. Усі обставини з’ясовуються у рамках кримінального провадження. Також поліцейські працюють з родинами обох учасників події. Зокрема, нині вирішується питання про позбавлення батьківських прав матері малолітнього постраждалого.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 10 до 15 років.