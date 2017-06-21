АТО: ворог застосовує важку артилерію

Із настанням сутінок оперативна обстановка в районі проведення АТО ускладнилася. На окремих ділянках лінії зіткнення зросли не лише кількість та щільність ворожих обстрілів, але й суттєво збільшився калібр озброєння, з якого проросійські злочинні угруповання вели вогонь по українських захисниках. Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформуваннями 36 разів застосовували зброю проти підрозділів сил АТО, зокрема 5 разів били із важкого артилерійського озброєння.

Приморський напрямок. Вдень на цій частині фронту бойовики відкривали вогонь лише з піхотного озброєння. Втім, із заходом сонця в хід пішла й ворожа артилерія. Зокрема, наші опорні пункти неподалік від Талаківки противник обстріляв із ствольної артилерії калібру 122 мм. Під прикриттям цього обстрілу окупанти також били по наших воїнах з протитанкових гранатометів, там же працював ворожий снайпер. Згодом загарбники відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Гнутового. Окрім того, вчора під ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї потрапили оборонні укріплення сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Новомихайлівки та Мар'їнки. Всього, на цьому напрямку минулої доби нараховано 18 фактів порушення бандформуваннями умов припинення вогню.

Донецький напрямок. За добу тут зафіксовано 6 ворожих збройних провокацій. Зранку та впродовж дня на цій ділянці лінії зіткнення було спокійно. Перший обстріл бойовиками наших позицій відбувся близько 18.00 години - окупанти відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях ЗС України в районі Кам'янки. Вже за декілька хвилин загарбники із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів, накрили один з наших опорних пунктів у передмісті Авдіївки. До опівночі проросійські бандформування, використовуючи гранатомети, стрілецьку зброю різних калібрів та 82-мм міномети, ще щонайменше три рази обстрілювали наші укріплення поблизу Авдіївки. Окрім того, з піхотного озброєння та БМП найманці ввечері відкривали вогонь по військовослужбовцях ЗС України, котрі тримають оборону неподалік Верхньоторецького.

Луганський напрямок. Тут ситуація ввечері знову загострилась в районі Бахмутської траси, де підрозділи російсько-окупаційних військ вкотре застосували проти сил АТО важку артилерію. Зокрема, по наших опорних пунктах поблизу Кримського противник декілька разів відкривав вогонь зі 152-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з 82-мм мінометів та озброєння БМП окупанти били по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки. Також порушення бандитами "режиму тиші" зафіксовані поблизу Щастя, Станиці Луганської та Новоолександрівки, де противник переважно застосовував гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення, інформує штаб АТО.