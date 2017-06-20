Компанія Roshen остаточно законсервувала виробництво в Липецьку

Корпорація Roshen, що належить президенту України Петру Порошенко, оголосила про завершення консервації всього виробництва на своїй єдиній кондитерській фабриці на території Росії - в Липецьку. Про це йдеться в заяві прес-служби корпорації, поширеному у вівторок, 20 червня.

Як стверджується компанією, процес тривав три місяці - з квітня по липень. За цей час були законсервовані виробничі лінії, системи холодо- і теплопостачання, а також технічні служби. Крім цього припинена діяльність і складу готової продукції. При цьому Басманний суд Москви продовжив до 13 вересня арешт майна Roshen. Раніше Петро Порошенко неодноразово стверджував, що арешт унеможливив продаж об'єкта в Липецьку.

За даними Roshen, за чотири роки виробництво на російській фабриці знизилося в три рази. У липні 2013 року Росспоживнагляд заборонив ввезення продукції Roshen на територію РФ, що призвело до зниження асортименту фабрики. В якості інших причин зниження виробництва називалися "активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ" і "тиск органів влади" на бізнес.

Петро Порошенко в 2014 році створив ряд офшорних компаній. За словами його представників, лише за допомогою такої юридичної конструкції можна було передати корпорацію в управління "сліпому трасту" (компанії, якій дається повна свобода дій щодо активів).