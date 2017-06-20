Компанія Roshen остаточно законсервувала виробництво в Липецьку
Арешт майна Roshen на території Росії продовжений до вересня.
Корпорація Roshen, що належить президенту України Петру Порошенко, оголосила про завершення консервації всього виробництва на своїй єдиній кондитерській фабриці на території Росії - в Липецьку. Про це йдеться в заяві прес-служби корпорації, поширеному у вівторок, 20 червня.
Як стверджується компанією, процес тривав три місяці - з квітня по липень. За цей час були законсервовані виробничі лінії, системи холодо- і теплопостачання, а також технічні служби. Крім цього припинена діяльність і складу готової продукції. При цьому Басманний суд Москви продовжив до 13 вересня арешт майна Roshen. Раніше Петро Порошенко неодноразово стверджував, що арешт унеможливив продаж об'єкта в Липецьку.
За даними Roshen, за чотири роки виробництво на російській фабриці знизилося в три рази. У липні 2013 року Росспоживнагляд заборонив ввезення продукції Roshen на територію РФ, що призвело до зниження асортименту фабрики. В якості інших причин зниження виробництва називалися "активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ" і "тиск органів влади" на бізнес.
Петро Порошенко в 2014 році створив ряд офшорних компаній. За словами його представників, лише за допомогою такої юридичної конструкції можна було передати корпорацію в управління "сліпому трасту" (компанії, якій дається повна свобода дій щодо активів).