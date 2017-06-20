Прикордонники виявили у громадянина Молдови золоті монети ХІХ століття

Сьогодні в міжнародному пункті пропуску «Катеринівка» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили старовинні монети, виготовлені наприкінці ХІХ століття.

Під час здійснення поглибленого огляду автомобіля «BMW» грузинської реєстрації, на якому громадянин Молдови виїжджав до Росії, прикордонний наряд в салоні транспортного засобу серед інших речей виявив 3 старовинні монети, виготовлені з металу жовтого кольору. Одна з монет номіналом 10 рублів (1899 року) та дві монети номіналом 5 рублів (1897 та 1898 років виготовлення).

Наразі виявлені старовинні монети, які, скоріш за все становлять історичну та культурну цінність, вилучені працівниками митниці встановленим порядком для проведення експертизи. На водія складені відповідні адміністративні матеріали.