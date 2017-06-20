Затримано групу злочинців, які через банкомати викрали 3.5 мільйона гривень

Злочинна група складалась із п’яти осіб та займалась викраденням грошей з банкоматів українських банків шляхом втручання в їх роботу за допомогою вірусу. Одного із учасників групи вже затримано в порядку статті 208 КПК України. Поліція проводить заходи направлені на встановлення місця перебування та затриманняінших учасників злочинної групи.

Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Голосіївського управління столичної поліції,

патрульної поліції та служби безпеки одного із українських банків, викрили стійке злочинне угрупування. Зловмисники, шляхом втручання в роботу банкоматів із використанням шкідливого програмного коду (вірусу) заволодівали грошима з касет банкоматів.

Під час вчинення злочинів, з метою маскування своєї зовнішності, зловмисники використовували парики, окуляри

та інші речі, що унеможливлювало їх ідентифікацію. За оперативно інформацією, це злочинне угрупування причетне до вчинення щонайменше 10 крадіжок з банкоматів у такий спосіб.

Одного із членів угрупування оперативники затримали на території Голосіївського району столиці саме під час вчинення чергової крадіжки з банкомату. На місці події у нього вилучено гроші, клавіатуру, обладнання та флеш-накопичувач з можливим шкідливим програмним продуктом. Відтак, вилучену техніку

та флеш-накопичувач направлено до експертного центру для проведення їх повного дослідження.

Під час проведення огляду місця події працівники поліції також виявили 360

тисяч гривень біля банкомату, які зловмисники ініціювали на видачу з банкомату за допомогою програмного забезпечення. Крім того, у одного із зловмисників в сумці було виявлено 36 тисяч гривень, які він встиг сховати.

Затриманий пояснюючи поліцейським свої дії вказав, що про вразливість системи банкоматів він повідомляв українським банкам телефонуючи на їх «гарячі лінії». Не отримавши ніякої відповіді на свої повідомлення він зрозумів, що працівникам фінансових установ не виконуються у повному обсязі

покладені на них обов'язки. Тому вирішив цим скористатись.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України. Одному із фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні кримінального

правопорушення. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Поліція проводить заходи направлені на встановлення місця перебування та затримання інших учасників злочинної групи. Тривають слідчі дії.