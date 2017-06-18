АТО: пятеро українських бійців дістали поранення

Минулої доби обстановка в районі проведення АТО знову була напруженою. Проросійські незаконні збройні формування 66 разів використовували зброю проти українських воїнів. Майже третина цих порушень відбулась із застосуванням противником важкого артилерійського озброєння. Вкотре загарбники обстріляли й одне з прифронтових селищ.

Приморський напрямок. 28 разів впродовж вчорашнього дня противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО на цій ділянці лінії зіткнення. Під ворожий вогонь зі 120-мм мінометів вчора потрапили наші позиції в районі Гранітного, Чермалика та Широкиного. Також по оборонцях Широкиного окупанти били з танку. Окрім того, по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Новоселівки Другої, орієнтовно з тимчасово окупованої Григорівки загарбники випустити майже півтора десятка артилерійських снарядів зі 122-мм гаубиць. З менш потужних вогневих засобів, гранатометів та стрілецької зброї, бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаківки, Водяного, Мар'їнки, Красногорівки тощо.

Вчора, близько 18.00 години, російські найманці з мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Бердянське, що неподалік Маріуполя. В результаті обстрілу було зруйновано дах та стелю одного з будинків по вулиці Морській. Одна з мін призвела до загоряння будівлі. Також значних пошкоджень зазнали ще декілька споруд, розташовані неподалік епіцентру вибуху ворожого боєприпасу. На щастя, минулось без жертв серед місцевого населення.

Донецький напрямок. Обстрілявши ще на початку минулої доби зі 152-мм артилерійських систем оборонні укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки та ділянку території неподалік н.п. Калинове, бойовики обстрілів не припинили. Впродовж дня та ввечері противник неодноразово вів вогонь по оборонцях Авдіївки з танку, мінометів різних калібрів та піхотного озброєння. Також під досить щільним мінометним вогнем вчора опинились наші укріплення біля Новгородського. Окрім того, порушення бандформуваннями умов припинення вогню були зафіксовані в районі Верхньоторецького, Зайцевого, Кам'янки, Новоселівки, Новолуганського. Там окупанти застосовували весь спектр наявного у них неартилерійського озброєння - протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП та БТР, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Всього на цьому напрямку нараховано 17 ворожих збройних провокацій.

Луганський напрямок. Тут зафіксовано 21 факт використання противником зброї проти українських воїнів. Ситуація ускладнилась вже в другій половині дня та ввечері, коли наші позиції в районі Кримського та Катеринівки неодноразово були обстріляні противником зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також під ворожий мінометний вогонь вчора потрапили наші укріплення поблизу Троїцького, Трьохізбенки та Старого Айдару. З менш потужної піхотної зброї, подекуди з озброєння БМП, проросійські бандформування вчора декілька разів били по українських захисниках, котрі тримають оборону неподалік Станиці Луганської, Новоолександрівки й Донця.

В результаті бойових дій минулої доби п'ятеро бійців сил АТО зазнали поранень, інформує штаб АТО.