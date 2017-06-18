Танкісти - перші не лише в бою, але і в організації побуту

Заняття мало на меті узагальнення досвіду щодо облаштування містечок, навчально-матеріальної бази, організації побуту особового складу танкових підрозділів.

Учасники заняття мали можливість оглянути перспективні напрацювання з обладнання базового табору. Зокрема, командно-спостережного пункту, майданчика для обслуговування техніки, місць прихованого розташування техніки, проживання особового складу, приготування та прийому їжі, а також польової лазні, куточка для організації та проведення дозвілля, медпункту.

По завершенню зустрічі керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей генерал-лейтенант Олександр Сирський відзначив високий рівень проведення заходу та подякував командирові підрозділу за якісну підготовку, інформує штаб АТО.