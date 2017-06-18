Майже 13 тисяч громадян України без віз перетнули кордон з країнами ЄС

Майже 74 тисячі наших співвітчизників під час подорожі використовували біометричні паспорти. Із них 12875 українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт.

Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 3750 громадян, а це 29%, користалися авіаційним транспортом. Інші слідували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (5210 громадян України) та Угорщиною (1805 громадян України).

Відмітимо, що лише протягом доби від 6-ї години вчора кордон з країнами ЄС перетнули більше 4 тисяч наших співвітчизників.

З початку впровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 17 громадянам України, інформує Прикордонна служба.