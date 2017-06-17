Українська школа відмовляється від каральних оцінок

Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час спілкування з освітянами у Шабській НВК, яка розглядається як одна зі шкіл, що пілотуватиме новий стандарт початкової школи у 2017-2018 навчальному році.

«Сьогодні Україна має великі проблеми саме з ідеологією оцінювання – воно каральне. В Новій українській школі буде створено стимулюючу систему – де досягнення підкреслюватимуться на рівні з помилками. При цьому ми не зніматимемо оцінювання у початковий школі повністю. 1-2-ий клас має бути без оцінок, але в 3-4-му діти мають звикати до бальної системи», – зазначила Лілія Гриневич.

Щоб засвоїти нові методики викладання, підходи до оцінювання та інші елементи нової школи, напередодні старту реформи у першому класі 22 тис. учителів, що братимуть першачків, пройдуть комплексне перенавчання.

Очільниця МОН також додала, що компетентнісний підхід, який є одним із основних елементів НУШ, неможливо впровадити без змін підходів до оцінювання та вимірювання знань учнів.

«Ми маємо оцінювати дітей на основі компетентнісних завдань. Це стосується й ЗНО. Погодьтеся, що наша профільна школа зараз орієнтована саме на складання оцінювання. Без переорієнтації завдань від чинної моделі ми відійти не зможемо», – пояснила Міністр.

У створенні компетентнісних завдань для ЗНО має допомогти проведення міжнародного дослідження PISA, що проходитиме в Україні у 2018 році.

«PISA спеціалізована саме на перевірці розвитку компетентностей 21століття. Це дослідження не лише зробить хороший зріз розвитку українських підлітків, а є й взірцем для авторів тестів, що наповнюють тестові зошити ЗНО завданнями», – підкреслила Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що у навчальних закладах України закінчилося пілотування завдань, анкет та процедур адміністрування міжнародного дослідження якості освіти PISA. Учасниками пілотування стали 1 670 учнів та студентів з 41 навчального закладу.