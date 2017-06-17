АТО: ворог продовжує гатити із забороненої мінськими угодами зброї

Минулої доби російсько-терористичні бандформування 67 разів порушували умови припинення вогню. Особливо противник активізувався із настанням сутінок. А майже третина цих обстрілів характеризується використанням бойовиками артилерійського озброєння, яке заборонене Мінськими угодами.

Приморський напрямок. Тут противник вчора з мінометів калібру 120 мм обстрілював оборонні укріплення ЗС України поблизу Богданівки. З 82-мм мінометів бив неподалік Красногорівки. Окрім того, впродовж дня загарбники неодноразово вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів по опорних пунктах ЗС України, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Чермалика, Талаківки та Новотроїцького. Всього, на цій частині фронту було нараховано 21 ворожу збройну провокацію.

Донецький напрямок. На цій частині фронту відбулось 17 обстрілів з боку проросійських НЗФ. Не припиняють російські найманці вести потужний вогонь по позиціях сил АТО у передмісті Авдіївки. Там вчора, вдень і вночі, окупанти вели щільний вогонь по українських захисниках з танків, мінометів різних калібрів та менш потужних вогневих засобів. Також із настанням сутінок окупанти інтенсивно обстрілювали з мінометів, зокрема і заборонених, наші оборонні укріплення в районі Верхньоторецького, Новгородського, Луганського та західніше Троїцького. Окрім того, бандити ще вдень з гранатометів різних модифікацій вели вогонь в районі Пісків. А неподалік Опитного ввечері "працював" ворожий снайпер.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення зафіксовано найбільше фактів застосування противником зброї - 29 обстрілів. Особливо цей показник зріс з приходом ночі. Зокрема, ситуація дещо загострилась знову в районі Бахмутської траси, де загарбники активно обстрілювали з мінометів, озброєння танків, гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти поблизу Новотошківського та Кримського. Декілька разів з мінометів, БМП та піхотного озброєння противник також відкривав вогонь по бійцях сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Новоолександрівки. Окрім того, окупанти активно застосовували зброю, здебільшого стрілецьку та гранатомети, неподалік Станиці Луганської, Донця, Троїцького, Новозванівки та Жовтого.

В результаті бойових дій один український воїн вчора, на жаль, загинув. Ще троє наших мужніх захисників зазнали поранень, інформує штаб АТО.