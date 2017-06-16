230 тисяч українців, які працюють у Польщі, сплачують пенсійні внески

Приблизно 230 тисяч українців сплачують внески на пенсійне страхування до Управління соціального страхування (ZUS) у Польщі. «Це на 90% більш ніж торік, але ще надто мало, порівнюючи до числа сусідів з-за східного кордону, які працюють у нас», – каже Вєслава Тарановська з Наглядової ради ZUS.

Вона додає, що до Польщі приїхало 1,2 млн українців. Багато з них працюють нелегально. У зв’язку з відсутністю страхових внесків втрачає не тільки польський Фонд соціального страхування, з якого виплачують нині пенсії, але також самі українці.

Вєслава Тарановська нагадує, що від 2014 року діє угода, згідно з якою відрахування, які українці сплачують у Польщі, після досягнення ними пенсійного віку будуть передані українській системі страхування, підвищуючи українські пенсії, повідомляє Польське радіо.