На узбережжі Чорного моря затримано браконьєрів з уловом на 14 мільйонів гривень (відео)

Інформацію про можливе здійснення незаконного вилову водних живих ресурсів невстановленими особами в акваторії Чорного моря отримали учора співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

З метою реагування на отриману інформацію було створено спільний прикордонний наряд у складі оперативних співробітників та прикордонників відділу «Приморське» Одеського загону.

І вже сьогодні вранці на узбережжі Чорного моря, в районі курорту «Катранка», що в Татарбунарському районі Одеської області, прикордонники спільно з представниками рибоохорони виявили двох осіб, які здійснювали незаконний вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.

По даному факту встановленим порядком направлено повідомлення до відділу Нацполіції в Одеській області про виявлення ознак злочину за ст.249 ККУ.

На вищевказаних громадян представниками Держприкордонслужби та Держрибоохорони складено протокол за порушення прикордонного режиму та за порушення правил використання об'єктів тваринного світу з подальшим вилученням знарядь лову та водних живих біоресурсів.

Всього у порушників виявлено більше 250 крабів, які занесені до Червоної книги України, понад 730 рибин камбали, чорноморської атерини, бараболі та близько тисячі бичків й креветок. Попередня сума збитку, нанесеного державі, становить понад 13,8 мільйона гривень.