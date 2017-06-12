В Україну з Білорусі прибуло 55 тонн гуманітарного вантажу
Допомога буде направлена для громадян України, які проживають в районі проведення АТО.
Сьогодні в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» співробітники Держприкордонслужби та митниці оформили гуманітарний вантаж. Допомога була направлена з Республіки Білорусь для громадян України, які проживають в районі проведення антитерористичної операції по обидва боки лінії розмежування.
Доставку майже 55 тонн вантажу, що складався з продуктів харчування та засобів особистої гігієни, здійснено за участі Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь.
Вантаж буде доправлений до м. Київ, а його подальшим розподілом та доставкою за призначенням займатиметься Представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.
Також відмітимо, що доставка гуманітарної допомоги здійснювалася у відповідності до міжнародного та вітчизняного законодавства, яке регламентує порядок направлення гуманітарних вантажів.