Безвіз в дії: майже 1900 українців скористалися новими правилами

Перед українцями відкрилася можливість вільних подорожей. Тепер, готуючись до мандрівки, громадяни можуть планувати їх спокійно чи спонтанно, прагнучи з’їздити просто на вихідні чи відпочинок, або на різноманітні культурні заходи, футбольні матчі чи просто до друзів або рідних.

Станом на 6 годину 12 червня правом безвізових подорожей вже скористалися 1894 наших співвітчизники. 78% з цієї кількості перетнули кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС, а 22% - в пунктах пропуску для авіаційного сполучення.

Як і раніше найбільш жвавим напрямком залишається Польща. 63%, а це майже 950 українців, почали знайомство з Європою саме з цієї країни.

З початку безвізу зафіксовано дві відмови нашим громадянам у перетині кордону. В обох випадках за попередні порушення міграційного законодавства на території країн ЄС.