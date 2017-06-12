АТО: Ворог бомбить житлові квартали

У зв'язку з тим, що російсько-терористичні банди продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів, оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. 67 разів бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України минулої доби. Неодноразово застосовував противник і артилерійське озброєння, яке згідно Мінських угод, повинно бути відведеним на визначені відстані від лінії зіткнення. Втім, підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури.

Приморський напрямок. Тут противник із артилерії калібру 122 мм бив по наших укріпленнях в районі Павлополя та Новогригорівки, а біля Гнутового використовував міномети калібру 120 мм. Там же, а також в районі Новомихайлівки та Красногорівки, бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Окрім того, поблизу Павлополя бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси. Впродовж минулої доби бандформування неодноразово обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП позиції українських захисників в районі Талаківки, Лебединського та Водяного.

Донецький напрямок. На цій ділянці ворожі обстріли майже не вщухають на підступах до Авдіївки. Зокрема, вчора найманці неодноразово здійснювали щільні обстріли з мінометів та менш потужного озброєння у південному передмісті цього населеного пункту та північно-східніше, біля Кам'янки. Вчора ввечері, близько 18.00 години, бойовики били по наших укріпленнях на тій ділянці з танків. Один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, ще раніше окупанти обстріляли та вивели з ладу насосну станцію Південно-донбаського водоводу, а також поцілили з гранатомету в житловий будинок у Зайцевому.

На цьому ж напрямку порушення НЗФ режиму невикористання зброї вчора зафіксовані в районі Пісків та Верхньоторецького, де ворог бив з мінометів різних калібрів та піхотного озброєння, а також поблизу Зайцевого. Там бандити систематично відкривали вогонь з гранатометів різних модифікацій та озброєння БМП.

Луганський напрямок. На цій частині фронту під інтенсивним мінометним вогнем противника вчора знову опинились наші позиції, розташовані в районі Кримського, Новотошківського та Катеринівки, де загарбники неодноразово обстрілювали військовослужбовців ЗС України зі 120-мм мінометів. Окрім того, біля Новотошківського бандформування вели вогонь з гаубиць калібру 152 мм. З артилерійських систем меншого калібру, а саме 82-мм мінометів, озброєні злочинці, яких підтримує Росія, били поблизу Троїцького та Попасної. Там же, а також в районі Новозванівки та Новоолександрівки, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів минулої доби загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Окрім того, четверо наших воїнів зазнали поранень та бойових травмувань, інформує штаб АТО.