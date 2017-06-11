Прикордонники оформили вболівальників на матч «Фінляндія – Україна», які перетинали кордон без віз

11 червня, збірна України проведе матч кваліфікації на Чемпіонат Світу-2018. На виїзді «жовто-сині» зіграють проти збірної Фінляндії. Аби підтримати українську команду, на шляху до перемоги, велика кількість вболівальників їдуть до м Тампере.

Так сьогодні у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили вболівальників нашої футбольної збірної. Більшість з них уже сьогодні перетинали державний кордон за новими правилами, адже в ніч з 10 на 11 червня громадяни України почали подорожувати в рамках безвізового режиму з країнами Європи.