Пасажири поїзда № 84 Одеса – Ковель зможуть зручно пересісти на міжнародний поїзд Ковель – Холм

Так, мешканці Одеси та Вінниці зможуть лише з однією пересадкою, не гаючи часу на очікування, доїхати до Холма та зворотно.

Так, з Одеси, Вінниці поїзд № 84 Одеса – Ковель прибуває на станцію Ковель о 10:22, що зручно для пересадки на поїзд № 751 Ковель – Холм, який відправляється об 11:53.

Пасажири, які приїдуть о 18:40 з Польщі поїздом 752 Холм – Ковель, зможуть о 19:00 пересісти на поїзд № 84 Ковель – Одеса.

Окрім цього, для забезпечення зручних перевезень польська сторона призначила поїзд сполученням Холм – Люблин.

Отже, для мешканців Вінниці й Одеси подорож до Холма з однією пересадкою в Ковелі буде коштувати близько 500 грн.

Нагадаємо, що поїзд № 751/752 Ковель – Холм почне курсувати з 12 червня. З Ковеля він відправлятиметься об 11:53 та прибуватиме в Холм о 13:41. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 14:51 та прибуватиме в Ковель о 18:40. Курсуватиме до Польщі з України рейковий автобус серії PESA 630М у складі 2 вагонів II класу на 187 місць.

Вартість проїзду в сполученні Ковель – Холм становить близько 200 грн. Ціна може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання квитка.

Придбати квитки можна в залізничних касах міжнародного сполучення.