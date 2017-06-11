У ніч з 10 на 11 червня майже 600 українців перетнули кордон в рамках безвізового режиму

Запровадження довгоочікуваного безвізу віднині відкриває можливість вільної подорожі. Тепер, готуючись до мандрівки, українські громадяни можуть планувати їх спокійно чи спонтанно, прагнучи з’їздити просто на вихідні чи відпочинок, або на різноманітні культурні заходи, футбольні матчі чи просто до друзів або рідних.

Вже в ніч з 10 на 11 червня громадяни України почали перетинати кордон в рамках безвізового режиму з країнами Європи. Як уже повідомлялося, майже 600 українців, які мають біометричні паспорти, співробітники Держприкордонслужби оформили у пунктах пропуску на кордоні з ЄС та в аеропортах, звідки відбуваються рейси в європейські країни.

Нагадаємо, що безвізовий режим дозволяє громадянам України перебувати на території країн ЄС не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Окремо пам’ятайте про перетин кордону неповнолітніми громадянами України. Зокрема, діти віком від 16 років і старші мають право подорожувати до Європи без віз самостійно, до 16 років виїжджати за межі України можна лише у супроводі обох батьків, або одного з батьків чи з довіреною особою, маючи при собі нотаріально завірену згоду. Також запам’ятайте, якщо один із батьків живе за кордоном, то згоду засвідчують у консульських установах МЗС України.

З усіма деталями та правилами перетину кордону, в тому числі дітьми, можна ознайомитися на сайті Державної прикордонної служби України. Крім того, перед поїздкою обов’язково консультуйтеся та дізнавайтеся про умови, що діють на кордоні країни, яку плануєте відвідати. Адже, аби подорож була вдалою вона також залежить від кожного мандрівника та його відповідальності.