У Львові затримано групу іноземних крадіїв

Встановлено, що четверо іноземців, які є уродженцями однієї країни, проникли у квартиру і скоїли крадіжку. Молодиків затримано, їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

В Сихівський відділ поліції 9 червня по допомогу звернувся 38-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що з його квартири було викрадено грошові кошти в сумі 1100 гривень, парфуми чоловічі вартістю 500 гривень та закордонний паспорт. Сума завданих збитків становить 1600 гривень.

В ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що четверо іноземців, які є уродженцями однієї країни, віком 20, 22, 27 та 29 років, підібравши ключ до вхідних дверей, проникли у квартиру і вчинили крадіжку.

Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.