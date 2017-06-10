На Рівненщині розбився планер, загинули двоє людей

У селі Пустомити Гощанського району Рівненської області розбився планер з двома людьми на борту: чоловік і жінка загинули. Про це "УНН" повідомив головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Бортник.

За його словами, травми після падіння з висоти виявилися несумісними з життям.

“Тіла мали значні травми і переломи. Бригада швидкої констатувала смерть чоловіка і жінки, їхній вік поки уточнюється", - зазначив Бортник.

Відомо, що планер злетів з аеродрому в сусідньому селі Ворона.

Згодом видання уточнило, що загинули інструктор та пасажир планера.