НАБУ продовжить розслідування справи «чорної бухгалтерії ПР»

Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжать розслідування так званої «справи чорної бухгалтерії Партії регіонів» у складі спільної слідчої групи з департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, очолюваним Сергієм Горбатюком.

Протягом року з моменту початку розслідування на підставі матеріалів, переданих колишнім першим заступником голови Служби безпеки України Віктором Трепаком, детективи НАБУ активно працювали над ідентифікацією осіб, чиї прізвища та підписи фігурують у записах, відомих широкому загалу як «амбарна книга» або «чорна бухгалтерія» Партії регіонів.

За цей час було зроблено низку експертиз, які встановили автентичність підписів окремих осіб. 13 грудня 2016 року про підозру було повідомлено діючому голові Центральної виборчої комісії України. Повідомлення про підозру було підписане особисто керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. На думку детективів, наразі зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру ще, як мінімум, одній особі.

Щодо рішення керівника САП про зупинення слідства стосовно голови ЦВК, то як керівник групи прокурорів він не зобов’язаний погоджувати свої рішення з детективами Національного бюро. На переконання НАБУ, докази, зібрані детективами у їхній сукупності є достатніми для повідомлення голові ЦВК про підозру в її остаточній редакції та подальшого скерування обвинувального акту до суду. Однак, відповідно до статті 279 КПК України, зробити це може лише Назар Холодницький, оскільки саме він здійснив перше повідомлення про підозру (ст. 279 КПК передбачає, що «якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор»).

Щодо рішення керівника САП передати матеріали справи за підслідністю до ГПУ, детективи НАБУ продовжать роботу над своїми напрацюваннями у складі спільної слідчої групи з департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури та сподіваються, що встановлені ними факти отримають належну правову оцінку. Слідча група у складі детективів НАБУ та працівників департаменту спецрозслідувань ГПУ була утворена ще минулого року з метою спільного дослідження записів «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Адже від початку розслідування стало зрозуміло, що ці записи мають доказове значення у розслідуванні проваджень за фактом узурпації влади Віктором Януковичем, трагічних подій під час Революції Гідності, підкупу суддів Конституційного Суду та інших епізодів, які команда Сергія Горбатюка розслідує протягом останніх трьох років.

Національне антикорупційне бюро не бачить підстав для занепокоєння з боку САП в питанні перевірки достовірності підписів, так само як і щодо термінів давності записів в «амбарній книзі ПР». Для прикладу, достовірність підписів Голови ЦВК була підтверджена двічі. Вперше це зробили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ). Повторна почеркознавча експертиза проводилася за вказівкою САП комісією у складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Той факт, що останній запис в «амбарній книзі» зроблений у грудні 2012 року, на думку детективів НАБУ, кардинально не впливає на можливість доказування фактів, які у ній містяться.

Нагадуємо, 9 червня 2017 року САП поширила заяву щодо рішення її керівника зупинити слідство стосовно голови ЦВК та передачу матеріалів «чорної бухгалтерії» Партії регіонів за підслідністю до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування на підставі документів, переданих Віктором Трепаком, 30 травня 2016 року. В рамках розслідування даного провадження 13 грудня 2016 року Голові ЦВК, чиє прізвище та підпис фігурували у переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн ( ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України).