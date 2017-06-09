У понеділок з України вперше відправляється поїзд Ковель-Хелм
У понеділок, 12 червня, розпочинає своє курсування новий поїзд міжнародного сполучення КОВЕЛЬ-ХЕЛМ.
Урочиста частина розпочнеться о 11:00 на Головному вокзалі м. Ковель
О 11.53 поїзд відправиться до Польщі м. Хелм за наступним графіком:
11.53 відправлення із Ковеля
12:38-13:08 Ягодин
13:15 Держкордон
12:18-13:18 Дорохуськ
13:41 прибуття у Хелм
14:51 відправлення із Хелму
15:12-16:12 Дорогуськ
17:18 Держкордон
17:25-17:55 Ягодин
18:40 прибуття у Ковель
Курсуватиме до Польщі з України рейковий автобус серії PESA 630М у складі 2-х вагонів II класу з кількістю 187 місць.
Ціна квитка становитиме 203 грн. 68 коп.
Придбати квиток можна у касах міжнародного сполучення