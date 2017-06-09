У понеділок з України вперше відправляється поїзд Ковель-Хелм

Урочиста частина розпочнеться о 11:00 на Головному вокзалі м. Ковель

О 11.53 поїзд відправиться до Польщі м. Хелм за наступним графіком:

11.53 відправлення із Ковеля

12:38-13:08 Ягодин

13:15 Держкордон

12:18-13:18 Дорохуськ

13:41 прибуття у Хелм

14:51 відправлення із Хелму

15:12-16:12 Дорогуськ

17:18 Держкордон

17:25-17:55 Ягодин

18:40 прибуття у Ковель

Курсуватиме до Польщі з України рейковий автобус серії PESA 630М у складі 2-х вагонів II класу з кількістю 187 місць.

Ціна квитка становитиме 203 грн. 68 коп.

Придбати квиток можна у касах міжнародного сполучення