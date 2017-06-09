Frontex допомагатиме українцям пересікати кордон

Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу (Frontex) підтримає прикордонну службу України у перші дні дії безвізового руху зі Спільнотою. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Іноземні експерти будуть надавати консультативну допомогу як співробітникам Прикордонної служби, так і пересічним українцям, аби зменшити число можливих відмов перетину кордону для українських громадян, котрі їдуть в ЄС», - наголошено у повідомленні.

Співробітники Frontex прибудуть на летовища та сухопутні прикордонні пункти пропуску між Україною та ЄС 10 червня і перебуватимуть там до 22 червня. Місія складатиметься з громадян Польщі, Чехії, Франції, Нідерландів, Естонії, Словаччини, Італії та Литви.

Нагадаємо, угоду про скасування віз для громадян України, котрі подорожують до ЄС, підписано 17 травня. Відповідні правила увійдуть в силу через 20 днів після їхньої публікації в офіційному журналі ЄС, тобто вже 11 червня.

З того дня українці, котрі мають біометричні паспорти, зможуть їхати до країн-членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії) без візи на період до 90 днів упродовж 180 днів з підприємницькою, туристичною або родинною метою.

Скасування Євросоюзом віз для громадян України Рада Європейського Союзу затвердила 11 травня. Раніше, 6 квітня, порозуміння у цій справі переважною більшістю голосів підтримали депутати Європарламенту.