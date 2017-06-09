Чорнобиль засадили павловнією, що поглинає радіонукліди

У рамках наукового проекту на території зони відчуження завершили створення експерементальних майданчиків і висадку саджанців для вирощування культур павловнії (Paulownia Clone In vitro 112). Результатом експерименту буде оцінка параметрів накопичення радіонуклідів цією рослиною на ділянках з різним ступенем радіонуклідного забруднення.

Дослідження планують проводитись протягом наступних 5 років спеціалістами ТОВ «Науковий парк ЧОРНОБИЛЬ» у співпраці з ДСП «Екоцентр», ДСП «Північна пуща» та Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником.

За попередніми даними, дерево павловнії за 5 років досягає до 20 метрів у висоту, і відповідно, швидше за інші рослини, поглинає радіоактивні елементи, які містяться у ґрунті.

«Оскільки павловнія відноситься до групи швидкоростучих деревних порід, можна припустити, що у рослин буде спостерігатися підвищений рівень накопичення радіонуклідів. Здатність павловнії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення ґрунту, а також посилення бар’єрної функції зони і безпеки для людей», - повідомив Генеральний директор ДСП «Екоцентр» Сергій Кірєєв.

Усього було висаджено 100 саджанців Paulownia Сlonе in Vitro 112® на 4-х майданчиках з урахуванням стану радіаційного забруднення та складу ґрунтів: с. Паришів, с. Рудня-Іллінці, с. Копачі та м. Чорнобиль.

Довідково

Paulownia Сlonе in Vitro 112® – штучно виведений вид павловнії, який характеризується високими показниками за темпами росту, стійкістю до шкідників, захворювань та екстремальних температур: дерева здатні витримувати до -25/-27 °C взимку та до +45 °C влітку.