На Луганщині затримано бойовика «Призрак»

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями затримали у районі проведення антитерористичної операції бойовика терористичного угруповання «Призрак» так званої «ЛНР».

Правоохоронці виявили бойовика, який здійснював візуальний огляд у безпосередній близькості до українських позицій, у Попаснянському районі Луганщини. Затриманий був озброєний автоматом Калашникова.

Зі слів бойовика, він з січня 2017 року перебуває у складі незаконного збройного формування «Призрак», в якому здійснює патрулювання підконтрольних терористам населених пунктів та охорону блокпостів. Він засвідчив, що у бандугрупованні майже на всіх керівних посадах батальйону перебувають громадяни Російської Федерації. Бойовик також повідомив про низький рівень морально-психологічного стану серед терористів, що обумовлено численними поборами з боку ватажків та великою кількістю втрат особового складу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, затриманому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.