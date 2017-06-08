Посол Великобританії підтвердила наявність у Насірова британського паспорта

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф підтвердила достовірність інформації, спрямованої НАБУ, про наявність у колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова британського громадянства. Про це вона написала в Twitter.

"Посольство Великобританії підтверджує направлення листа НАБУ від 06.03.2017-го і подальшої інформації, представленої Паспортною службою ВБ українській стороні", - написала вона.

Раніше Насіров піддавав сумніву, що була надана офіційна відповідь з Великобританії про його громадянство.

Відзначимо, що 6 березня НАБУ повідомило, що Насіров є власником британського паспорта з травня 2012 року. У Бюро заявили, що їм відповідну інформацію офіційно надало Національне агентство з боротьби з злочинністю Великобританії (NCA).