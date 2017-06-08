Кіберполіція впровадила нові методи оперативного реагування на кіберзлочини

На базі Департаменту кіберполіції Національної поліції України вже впроваджені новітні технології та сервіси, які дозволяють миттєво реагувати на звернення громадян про кіберзлочин чи кібератаку.

У 2017 році на базі Департаменту кіберполіції створено цілодобовий «call-центр» для прийому заяв та звернень від громадян про злочини та правопорушення, що вчиняються в глобальній мережі.

Функціонування такого зворотного зв’язку вже дає свої результати. Так, у 2017 році до кіберполіціїза допомогою до кіберполіції вже звернулось 9817 громадян зі зверненнями про вчинені правопорушення у кіберпросторі. 90% з цих звернень вже розглянуто та опрацьовано кіберполіцією в межах своєї компетенції.

Нагадаємо, інформацію до «call-центру» Департаменту кіберполіції громадяни мають змогу направити каналами Інтернет, а з початку 2017 року – працює безкоштовна «cyber» гаряча телефонна лінія за номерами: 80672186367, 0636198495 та 0681508601.

За допомогою цього ресурсу, громадяни отримують необхідну допомогу від працівників кіберполіціїне пізніше ніж за три години після надходження звернення. Важливо зауважити, що у випадку надходження до «call-центру» інформації, що не відноситься до компетенції кіберполіції, вона автоматично перенаправляється до лінійного підрозділу поліції.

Найближчим часом, для охоплення більш ширшої аудиторії та виявлення кіберзлочинів, заплановано включення «call-центру» Департаменту кіберполіції в єдину мережу «call-центру» Національної поліції України.

Також на сайті кіберполіції громадяни, за допомогою інформаційного антишахрайського майданчика ,,stop fraud”, мають змогу в режимі он-лайн ознайомитися з поширеними випадками шахрайства, повідомити інформацію щодо шахраїв, вчасно не допустити списання або втрати грошей зі свого рахунку та оперативно заблокувати незаконно проведену транзакцію.