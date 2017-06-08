Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про медичну реформу

Комітет з питань соціальної політики прийняв рішення рекомендувати ВР прийняти за основу доопрацьований урядовий законопроект № 6327 за умови врахування застережень народних депутатів-членів комітету, а саме:

Переглянути положення статей 7 та 12 проекту, якими передбачене зобов’язання пацієнтів оплачувати за рахунок власних коштів тарифів спів-оплати у разі часткової оплати за рахунок коштів Держбюджету медичних послуг.

Вилучення ст. 8 та 9 проекту, якими визначається центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері та набуває спеціальний статус. Там ми втручаємося в повноваження Кабміну. Треба спростити процедуру призначення такого органу.

Доопрацювання в прикінцевих перехідних положеннях проекту, зокрема норм: п.8 щодо припинення фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім закладів передбаченим переліком після 1 січня 2020 року. Це треба доопрацювати.

Підпункт 1 пункту 10, передбачивши, що держава забезпечує створення і функціонування системи загальнообов’язкового медичного страхування", - сказала Денисова.

Разом з тим, нардеп від групи "Відродження" Андрій Шипко попросив під стенограму внести у законопроект такий пункт: "Держава гарантує оплату вторинної та третинної медичної допомоги дітям до 14 років, допомоги при вагітності та пологах".

Як повідомлялося раніше, у законопроекті передбачано безоплатне надання екстреної медичної допомоги, медичної та паліативної. Щодо інших медичних послуг пропонується застосувати співоплату клієнта і держави. Перелік послуг, ліків і тарифи ще не встановлені, над цим має працювати так звана "Нацслужба здоров'я".