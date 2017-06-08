СБУ викрила на хабарі у 5 мільйонів доларів посадовця Фонду гарантування вкладів (відео)

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою та за сприяння керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб викрили на хабарі одного з уповноважених осіб Фонду.

Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав п’ять мільйонів доларів США від колишнього голови правління одного з комерційних банків. У таку суму ліквідатор банку «оцінив» не ініціювання процедури розірвання кредитно-фінансових договорів з низкою клієнтів банку.

Співробітники спецслужби затримали посередника у Києві під час передачі всієї суми хабара, одночасно у Дніпрі була затримана уповноважена особа Фонду.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправній оборудці.