Детективи НАБУ розслідують 333 кримінальні провадження
До суду для розгляду по суті скеровано 68 обвинувальних актів.
Станом на 31 травня за матеріалами розслідувань детективів Національного антикорупційного бюро України до суду для розгляду по суті скеровано 68 обвинувальних актів, із них три – впродовж травня.
Загалом у роботі детективів Бюро перебувають 333 кримінальні провадження.
У травні детективи повідомили про підозру у вчиненні корупційних правопорушень вісьмом особам. Стосовно дев’яти осіб прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали обвинувальні акти.