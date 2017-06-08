Детективи НАБУ розслідують 333 кримінальні провадження

Станом на 31 травня за матеріалами розслідувань детективів Національного антикорупційного бюро України до суду для розгляду по суті скеровано 68 обвинувальних актів, із них три – впродовж травня.

Загалом у роботі детективів Бюро перебувають 333 кримінальні провадження.

У травні детективи повідомили про підозру у вчиненні корупційних правопорушень вісьмом особам. Стосовно дев’яти осіб прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали обвинувальні акти.