Детективи НАБУ розслідують 333 кримінальні провадження

Детективи НАБУ розслідують 333 кримінальні провадження

До суду для розгляду по суті скеровано 68 обвинувальних актів.

Джерело: Відомості

Станом на 31 травня за матеріалами розслідувань детективів Національного антикорупційного бюро України до суду для розгляду по суті скеровано 68 обвинувальних актів, із них три – впродовж травня.

Загалом у роботі детективів Бюро перебувають 333 кримінальні провадження.

У травні детективи повідомили про підозру у вчиненні корупційних правопорушень вісьмом особам. Стосовно дев’яти осіб прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали обвинувальні акти.

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