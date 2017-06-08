У районі проведення АТО українські артилеристи відточують свою майстерність

У зоні АТО відбулось військове навчання артилеристів.

Артилерійські підрозділи Збройних Сил України, які знаходяться у районі проведення АТО продовжують вдосконалювати свій професійний вишкіл. 7 червня на базі одного з артилерійських підрозділів окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України відбулося інструкторсько-методичне заняття для командного складу артилерійських підрозділів та військових частин.

Під час заходу українські «боги війни», за плечима яких чимало кілометрів «гарячих донбаських доріг», демонстрували свою професійну майстерність у подоланні артилерійської смуги перешкод. Вона включала у себе контрольний огляд машини, буксирування самохідної артустановки, стрільбу прямим наведенням та зі стрілецької зброї.

За словами командира гаубичного самохідного артдивізіону слід окремо відзначити маневри гармашів на полігоні, де було продемонстровано варіант «вогневої каруселі» із закритої вогневої позиції.

– «Вогнева карусель» – це варіант використання артилерійських підрозділів, що дозволяє здійснювати безперервні вогневі нальоти по цілям ворога не даючи противнику зібратися і здійснити якісь дії у відповідь та не допустити провалу завдання наших механізованих підрозділів, – зазначив офіцер.

Варто додати, що під час заходу також було зосереджено велику увагу на розташування артилерійських підрозділів у польових та лісових умовах. Зокрема, головний акцент робився на розташуванні особового складу, облаштуванні медичного пункту, місця приготування їжі, системи охорони і оборони, особливо протиповітряної тощо.

Подібні заняття дозволяють командирам обмінюватися бойовим досвідом, набутим під час проведення антитерористичної операції та ділитися секретами ефективного застосування артилерійських підрозділів, інформує мобільна прес-група ОТУ «Донецьк»

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