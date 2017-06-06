СБУ перекрила контрабандний канал поставок психотропів з Європи

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією перекрили у Києві контрабандний канал поставок психотропних речовин з Європи.

Правоохоронці встановили, що наркоділки купували психотропи в одній з європейських країн та рейсовими автобусами доставляли в Україну. Оперативники спецслужби задокументували, що один із зловмисників в’їхав у країну з «товаром» через пункт пропуску «Ягодин» на Волині. У столиці його зустрічав спільник, який забезпечував реалізацію наркотиків у регіоні. Співробітники СБ України затримали двох наркоділків на одному з київських автовокзалів. Під час огляду багажу правоохоронці виявили п’ять тисяч пігулок психотропного препарату МДМА та триста грамів метамфетаміну.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності решти учасників наркоугруповання.