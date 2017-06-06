На Тернопільщині затримано на хабарі доцента агротехнічного інституту

На Тернопільщині затримано на хабарі доцента агротехнічного інституту

Зловмисниця вимагала у студента вісім тисяч гривень за сприяння в успішному захисті дипломної роботи.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі доцента однієї із кафедр Бережанського агротехнічного інституту.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця вимагала у студента вісім тисяч гривень за сприяння в успішному захисті дипломної роботи. Оперативники спецслужби затримали доцента у робочому кабінеті під час отримання частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове слідство.

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