Поляки хочуть позбавити українців від посередників у працевлаштуванні

Між Нижньою Сілезією та Україною буде створено так званий безпечний коридор працевлаштування. Це – спосіб боротьби з фірмами, котрі займаються парацевлаштуванням українських громадян на польському ринку праці, за свої послуги беруть половину заробітків українських клієнтів, а в разі зірвання договору – лякають високими штрафами.

Голова Агентства регіонального розвитку «Arleg» Лукаш Пузьнєвський наголошує, що про цю справу маршал Нижньосілезького воєводства розмовляв із представником у Києві:

«Маршал Нижньосілезького воєводства Цезари Пшибильський почав низку заходів, зокрема, розмови з владою Києва, я брав у них участь. Ми повинні створити для українських працівників чесні умови, щоб за свою важку працю вони отримували гідні гроші».

Йдеться про створення у Києві бази даних з вакансіями у польських фірмах та підприємствах – щоб зацікавлені працевлаштуванням у Польщі українці могли знаходити роботодавця безпосередньо, обминаючи фірми з посередництва працевлаштування.