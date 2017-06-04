АТО: двоє бійців загинуло, 5 - поранено

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною, з ознаками загострення на окремих ділянках лінії зіткнення. Російсько-терористичні бандформування не припиняли вести вогонь по підрозділах українських захисників, розширивши арсенал забороненого Мінськими домовленостями озброєння та вдаючись до все більш підступних дій щодо місцевих мешканців та інфраструктури прифронтових територій. Так, впродовж минулої доби противник 58 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО, двічі - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту, один раз обстріляв важливий об'єкт інфраструктури.

Приморський напрямок. На цій частині фронту вчора зафіксовано найбільше випадків застосування бойовиками зброї проти підрозділів Українського війська - 36 обстрілів. З заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів проросійські бандформування неодноразово гатили по наших укріпленнях в районі Богданівки. З такого ж озброєння, а також з артилерії калібру 122 мм, загарбники били поблизу Чермалика. По позиціях ЗС України біля Красногорівки найманці вчора ввечері здійснили інтенсивний обстріл з танкових гармат, озброєння БМП та іншого озброєння. Не вщухали обстріли й на інших ділянках цього напрямку. Зокрема, поблизу Водяного, Гнутового, Новотроїцького й Талаківки противник систематично відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. А окремі наші опорні пункти на околицях Мар'їнки та Красногорівки були обстріляні бандитами з 82-мм мінометів. До слова, декілька ворожих мін знову поцілили у житлові квартали Красногорівки, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень.

Донецький напрямок. Тут незаконні збройні формування 12 разів вчора відкривали вогонь по українських воїнах. Найчастіше противник обстрілював позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. Використовував 82-мм міномети, гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. В районі Верхньоторецького та Зайцевого бойовики також били по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм. Біля Новолуганського, що на світлодарській дузі, бандити відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Невельського - з ручних протитанкових гранатометів.

Окрім того, вчора ввечері російсько-терористичні бандформування вкотре обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію. Обставини та наслідки цього обстрілу наразі з'ясовуються.

Луганський напрямок. На цій частині лінії зіткнення минулої доби зафіксовано 10 фактів використання противником зброї. Пізно ввечері бойовики з міномету калібру 120 мм відкривали вогонь по позиціях ЗС України в районі Новоолексанрівки. Впродовж дня під ворожими обстрілами з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово опинялись наші укріплення поблизу Новозванівки, Малинового, Кримського та Станиці Луганської. Неподалік Станиці Луганської та Кримського бандити також застосовували проти українських воїнів озброєння БМП.

Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських воїнів загинули. Ще п'ятеро бійців сил АТО зазнали поранень, інформує штаб АТО.