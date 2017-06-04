Відкрито продаж квитків на поїзд Ковель – Холм

Вартість проїзду складатиме 203,24 грн. Поїзд № 751/752 Ковель – Холм відправиться в перший рейс вже через тиждень.

Передбачається, що маршрут обслуговуватиметься складом рейкового автобуса. Залізничники аналізуватимуть попит на цей напрямок і за потреби залучатимуть інший рухомий склад. Це вже другий денний поїзд до Польщі. У грудні 2016 року для покращення сервісу для пасажирів у міжнародному сполученні Укрзалізниця запустила швидкісний поїзд сполученням Київ – Львів – Перемишль, який нині користується великим попитом.

Завдяки спільним зусиллям українських і польських залізничників квитки до Перемишля з середини червня вже можна буде купити онлайн. У планах Укрзалізниці – продовжити розвивати міжнародні сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи, особливо в контексті запровадження безвізового режиму.

Як інформує Укрзалізниця, вартість квитків на міжнародні напрямки може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання квитка.