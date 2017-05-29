В Умані затримали на хабарі декана вузу

Працівники Управління захисту економіки в Черкаській області спільно зі слідчими Уманського відділу поліції та Уманською місцевою прокуратурою затримали педагога, який вимагав 3 тисячі гривень.

3а 3 тисячі гривень посадовець пообіцяв студену посприяти в здачі екзаменаційної сесії.

Сьогодні, 29 травня, працівниками поліції декана одного із факультетів вишу було затримано під час отримання першої частини хабара у розмірі 2 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.