Укрзалізниця повністю оплатить лікування жінки, яка зламала ногу, виходячи з поїзда

Сьогодні вранці жінка, яка зламала ногу 27 травня, виходячи з поїзда після аварії на станції Нігин, повернулася до Києва. Квиток Укрзалізниця надала пасажирці безкоштовно. Для її зручності також виділили спеціальний вагон, облаштований підйомником для інвалідних візків.

На вокзалі пасажирку зустрічали представники Укрзалізниці та карета швидкої допомоги, у якій постраждалу одразу відправили до залізничної лікарні ДОБ-1 у Києві. Жінка розповіла, що під час події все було тихо та спокійно, ніякої паніки. «Я дуже дякую Укрзалізниці за підтримку. Мене оточили увагою з усіх боків: на поїзд мене проводжали й дуже опікувались у лікарні і в дорозі, – розповіла пасажирка. – Почуваю себе не дуже добре: це відкритий перелом, і мене одразу відправляють до лікарні. Там заплановано операцію».

ПАТ «Укрзалізниця» повністю забезпечить постраждалій лікування в травматологічному відділенні залізничної лікарні.

Раніше повідомлялося, що 27 травня о 05:55 по станції Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Київ – Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива.