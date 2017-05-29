На Вінниччині затримано поліцейського за вимагання хабаря

До протиправних дій зловмисник втягнув свого цивільного знайомого, як посередника. Про плани змовників стало відомо внутрішній безпеці Національної поліції України.

На одній з вулиць Вінниці інспектори Управління патрульної поліції зупинили легковий автомобіль. Водій транспортного засобу мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Відтак чоловіка доставили до наркодиспансера для медичного обстеження.

За уникнення відповідальності за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення один із інспекторів поліції запропонував надати йому 500 доларів США. Домовились про не складання відповідного протоколу і про передачу коштів через чоловіка, якого поліцейський представив порушнику, як лікаря-нарколога.

Працівники внутрішньої безпеки та обласної прокуратури затримали 23-річного посередника біля одного з торгових центрів міста під час отримання обговореної суми.

Того ж дня, за сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції України, був затриманий і 28-річний лейтенант поліції. Обом фігурантам вже оголошено підозру. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.