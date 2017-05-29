На Закарпатті браконьєр поранив хлопчика

На Закарпатті в лісі біля села Поточок, браконьєр, який займався незаконним полюванням, поранив з рушниці 9-річного хлопчика, який збирав гриби. Про це повідомляється на сайті поліції Закарпатської обл.

Інцидент стався вчора, 28 травня. У дитини лікарі діагностували вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося не важким, і після надання медичної допомоги, відпустили хлопчика додому.

Хлопчик пояснив, що бачив у лісі чоловіка з рушницею. Поліція встановила особу ймовірного стрілка - ним виявився 47-річний житель с. Поточок. У фігуранта справи поліція вилучила мисливську рушницю "ІЖ" 12-го калібру та 6 патронів. Зброю направлено на експертизу.

"Ймовірно, чоловік займався в лісі незаконним полюванням, вистрілив з мисливської рушниці (зброя офіційно зареєстрована) і випадково потрапив у хлопчика, який збирав гриби неподалік. Хоча сам підозрюваний все заперечує, каже, що пострілів не робив", - йдеться в повідомленні поліції.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає громадські, виправні роботи або обмеження волі на строк до 2 років.