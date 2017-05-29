На Закарпатті СБУ попередила закупівлю російської автотехніки на суму 30 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України попередили на Закарпатті закупівлю російської санкційної автотехніки на майже тридцять мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що у регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та шістнадцяти шкільних автобусів. Співробітники спецслужби під час перевірки документації зафіксували, що переможці торгів планували поставити техніку російських виробників, стосовно яких діють спеціальні економічні санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України.

СБ України поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупка російської автотехніки була скасована.