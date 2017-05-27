На Хмельниччині зіткнулись два потяги: є постраждалі

У суботу, 27 травня, в Хмельницької області зіткнулися два потяги. Як повідомляє УНІАН з посиланням на начальника прес-служби поліції Хмельницької області Інну Глег, зіткнення сталося на залізничній станції Нігин Кам'янець-Подільського району.

Пасажирський поїзд "Київ - Кам'янець-Подільський" (№139) зіткнувся з вантажним поїздом, що стояв на станції. В результаті зіткнення травми отримали 6 осіб, з них троє дітей. У однієї з потерпілих - перелом ноги.

Також Глега додала, що в пасажирському поїзді перебувало багато дітей, які їхали на екскурсію до Кам'янця-Подільського. При цьому травм, які б загрожували їх життю, не виявлено.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.