Україна та Китай готові розширювати співробітництво в галузі освіти

23 червня в Україні відбудеться засідання Українсько-китайської підкомісії з питань освіти, на якій планує бути присутнім Міністр освіти Китайської Народної Республіки Баошен Чень. Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм.

«Приїзд Міністра освіти Китаю безсумнівно стане хорошим шансом обговорити розширення форм співпраці між нашими країнами. У рамках проведення Підкомісії ми також плануємо організувати Форум ректорів університетів Китаю і України, щоб наші виші змогли налагодити прямі контакти і домовитися про конкретні проекти», - розповіла Лілія Гриневич.

Посол зазначив, що вже найближчим часом потрібно буде почати процес узгодження заходів у межах Підкомісії, а також зафіксувати час для офіційної зустрічі міністрів.

Лілія Гриневич згадала про успішній досвід минулорічної Підкомісії науково-технологічного співробітництва між Україною і Китаєм. Зокрема, Підкомісія затвердила перелік з 23 спільних наукових проектів для Програми науково-технічного співробітництва між Україною і КНР на період 2017-2018 рр. Наразі сторони починають спільне фінансування 10 кращих проектів.

Ще одна ключова для розвитку китайсько-українських відносин подія – проведення спільної інноваційної виставки, що проходитиме восени.

«На виставці будуть присутні представники науково-дослідних інститутів, університетів та бізнес-структур України і КНР. Саме на ній ми зможемо окремо підняти питання залучення китайських інвестицій у реалізацію інноваційних українських розробок», - зазначила Міністр.