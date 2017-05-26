НАБУ здійснює обшуки в Окружному адмінсуді Києва

Зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводять слідчі дії (обшуки) за місцем проживання Голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та в приміщеннях цього суду.

Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення Голови ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України).

Будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення Першого заступника Директора Національного бюро Гізо Углави, є відверто спекулятивними та не мають підтвердження.

Наголошуємо, що розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9.12.2016. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави, зареєстрована в ОАСК 11.04.2017.

Загалом, починаючи з грудня 2015 в роботі ОАСК було 28 справ, відповідачем у яких виступало НАБУ, інформує служба.