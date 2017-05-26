НАБУ здійснює обшуки в Окружному адмінсуді Києва
Під підозрою Голова Окружного адміністративного суду Києва.
Зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводять слідчі дії (обшуки) за місцем проживання Голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та в приміщеннях цього суду.
Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення Голови ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України).
Будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення Першого заступника Директора Національного бюро Гізо Углави, є відверто спекулятивними та не мають підтвердження.
Наголошуємо, що розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9.12.2016. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави, зареєстрована в ОАСК 11.04.2017.
Загалом, починаючи з грудня 2015 в роботі ОАСК було 28 справ, відповідачем у яких виступало НАБУ, інформує служба.