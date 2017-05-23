В Івано-Франківську на хабарі затримано заступника головного лікаря медзакладу

Вчора, 22 травня, поліцейські спільно з прокуратурою затримали головного лікаря одного із медичних закладів регіону при черговій передачі неправомірної вигоди у завуальованій формі, шляхом оформлення договору добровільного медичного страхування в сумі 2 600 гривень.

У ході документування протиправної діяльності посадових осіб медичного закладу правоохоронці викрили злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від пацієнтів у завуальованій формі шляхом оформлення договорів добровільного страхування медичних витрат у страховій компанії.

У подальшому отримані у такий спосіб кошти легалізовувались через вказану страхову компанію шляхом здійснення закупівлі медичних препаратів у мережі аптек м. Івано-Франківська.

На даний час, попередньо встановлено, що завдяки вказаній злочинній схемі з початку 2017 року було незаконно отримано та легалізовано понад 1 мільйон гривень.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.