АТО: ситуація залишається складною

Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування. Минулої доби зафіксовано 59 фактів недотримання бойовиками режиму припинення вогню.

Приморський напрямок. Незаконні збройні формування 29 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Зокрема, вчора ввечері противник випустив майже три десятки 120-мм мін по наших позиціях поблизу Павлополя. Біля Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. Водночас, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних модифікацій потрапили укріплення сил АТО поблизу Широкиного, Тарамчука та північніше - біля Мар'їнки.

Донецький напрямок. Тут вночі становище було найнапруженішим. 21 раз впродовж минулої доби незаконні збройні формування порушували тишу на цій ділянці фронту. А ввечері позиції ЗС України в районі Опитного були обстріляні бандформуваннями з РСЗВ "Град". Попередньо зафіксовані наслідки прильоту 15 реактивних снарядів від цієї артилерійської системи. Окрім того, ситуація залишається складною й у південному та східному передмістях Авдіївки, де бандити вночі інтенсивно обстрілювали укріплення ЗС України з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів. З 120-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь і неподалік Невельського. З озброєння БМП били по наших опорних пунктах біля Зайцевого.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 9 фактів використання бойовиками зброї. Зокрема, ввечері в бік українських позицій біля Малинового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А в районі Валуйського, Станиці Луганської та Донця - зі стрілецької зброї.

Впродовж минулої доби 4 українських воїнів зазнали поранень, інформує штаб АТО.