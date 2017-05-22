Рішення по безвізу України опубліковано в офіційному журналі ЄС

Офіційний вісник Європейського Союзу в понеділок оприлюднив рішення щодо безвізового режиму для громадян України. Ознайомитись з публікацією можна тут.

Таким чином, громадяни України зможуть в'їжджати до країн Євросоюзу через 20 днів - з 11 червня.

Нагадаємо, що 17 травня було підписано Угоду про безвізовий режим між ЄС та Україною. Скасування віз стосується всіх країн шенгенської зони, крім Ірландії та Великої Британії. Крім того, українці зможуть відвідувати чотири країни, які не входять до ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію і Ліхтенштейн.