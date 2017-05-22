Новий всюдихід “Богдан 2251″замінить старі санмашини радянського зразка (фото)
Санітарні автомобілі вміщають чотирьох тяжкопоранених або вісім легкопоранених бійців.
Як повідомляє Politeka, нові санітарні автомобілі “Богдан 2251″, замінять застарілі радянські УАЗи.
Український автомобіль змонтований на базі всюдихода Wingle-5 з колісною формулою 4X4. Він може проїжджати там, де дорога закрита для старих УАЗів. У “Богдана” чотирициліндровий турбодизель з об’ємом 2 літри, який має 143 кінських сил.
Вантажопідйомність автомобіля складає 475 кг. Транспортний відсік зроблений зі спеціальних алюмінієвих сендвіч-панелей, що дозволяє значно протидіяти корозії. Внутрішнє оздоблення виконано з негорючих зносостійких матеріалів.
У салоні можна розмістити чотирьох тяжкопоранених або вісім легкопоранених бійців,. Причому, тяжкопоранених можна закріпити разом з носилками. Медичну допомогу можна надавати навіть під час руху.
Раніше повідомлялося, що українська команда з танкового біатлону в Німеччині показала клас у стрільбі з пістолета і виконанні завдань з пошуку і розпізнавання цілей.
Наші танкісти стріляли з вітчизняного пістолета «Форт» з трьох положень: лежачи, з коліна та стоячи. Вогнева вправа виконувалася в складі екіпажів і завершувалася стріляниною командира танка з вежі бойової машини.
Нагадаємо, на міжнародних військових змаганнях «Сильна Європа» – Strong Europe Tank Challenge 2017 Україну представляє танковий взвод 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ під керівництвом капітана Романа Багаєва.