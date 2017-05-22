Новий всюдихід “Богдан 2251″замінить старі санмашини радянського зразка (фото)

Як повідомляє Politeka, нові санітарні автомобілі “Богдан 2251″, замінять застарілі радянські УАЗи.

Український автомобіль змонтований на базі всюдихода Wingle-5 з колісною формулою 4X4. Він може проїжджати там, де дорога закрита для старих УАЗів. У “Богдана” чотирициліндровий турбодизель з об’ємом 2 літри, який має 143 кінських сил.

Вантажопідйомність автомобіля складає 475 кг. Транспортний відсік зроблений зі спеціальних алюмінієвих сендвіч-панелей, що дозволяє значно протидіяти корозії. Внутрішнє оздоблення виконано з негорючих зносостійких матеріалів.

У салоні можна розмістити чотирьох тяжкопоранених або вісім легкопоранених бійців,. Причому, тяжкопоранених можна закріпити разом з носилками. Медичну допомогу можна надавати навіть під час руху.

Раніше повідомлялося, що українська команда з танкового біатлону в Німеччині показала клас у стрільбі з пістолета і виконанні завдань з пошуку і розпізнавання цілей.

Наші танкісти стріляли з вітчизняного пістолета «Форт» з трьох положень: лежачи, з коліна та стоячи. Вогнева вправа виконувалася в складі екіпажів і завершувалася стріляниною командира танка з вежі бойової машини.

Нагадаємо, на міжнародних військових змаганнях «Сильна Європа» – Strong Europe Tank Challenge 2017 Україну представляє танковий взвод 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ під керівництвом капітана Романа Багаєва.